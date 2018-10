Onderhandelingscommissie Suriname-Alcoa: er was geen weg terug

PARAMARIBO, 4 okt – Er was geen weg terug. Dit zei Dilip Sardjoe, voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie, tijdens de ‘open persconferentie’ over de onderhandelingen met Alcoa. Wanneer een oordeel geveld wordt over het werk van de commissie moet zeker één gegeven worden meegenomen. Suriname onderhandelde in feite met de rug tegen de muur. Alcoa stond ‘al in de deuropening’, klaar voor vertrek. Slechts op één gebied wilde de multinational doorgaan tot 2033.

Dat was met de levering van elektrische energie vanuit de krachtcentrale te Afobakka. Net zo lang zou deze niet over gedragen worden aan Suriname. Sardjoe zei dat de multinational in beide gevallen in haar recht stond. Zowel het stopzetten van de bauxietverwerking als het tegen betaling leveren van energie is contractueel vastgelegd. ‘Wij hebben kunnen bereiken dat de overdracht al eind 2019 plaatsvindt”, zei Sardjoe.

Hij vindt het best een prestatie. De krachtcentrale zal in goede staat worden overgedragen. Bovendien is de kans nu groot dat de bauxietindustrie een doorstart maakt. “Alcoa zal nog jaren actief blijven in Suriname”, aldus Sardjoe. Dat heeft niet alleen te maken met het verplichte ‘herstellen’ van mijngebieden. Alcoa wil, als ‘partner’, helpen bij de ontwikkeling van de bauxietvoorraden in West Suriname.