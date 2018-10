Geen zwart geschminkte Pieten meer bij landelijke Sinterklaasintocht

AMSTERDAM, 4 okt – Bij de landelijke Sinterklaasintocht van dit jaar en het NTR-programma ‘Het Sinterklaasjournaal’ zullen geen zwart geschminkte Pieten meer te zien zijn. Er zullen dit jaar alleen ‘roetveegpieten’ te zien zijn. Dit meldt de NTR, die verantwoordelijk is voor de tv-registratie.

Op zijn website schrijft de NTR: “De Pieten hebben roet op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen gaan. Al naar gelang een Piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht.” Een woordvoerder stelt dat de keuze “past in de trend van de afgelopen jaren”. Traditie en verandering gaan hand in hand, stelt de NTR.

De landelijke intocht van de sint is op 17 november in Zaandijk en de Zaanse Schans.