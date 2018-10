Diploma uitreiking grootste theologische opleiding in Suriname

PARAMARIBO, 4 okt – De Stichting Evangelical School of Theology (EST) is de grootste theologische opleiding in Suriname. EST biedt sinds 2003 deeltijd theologische opleidingen aan op middelbaar en bachelor niveau. Op dinsdag 30 oktober zullen in een plechtige bijeenkomst zo’n 18 studenten van de middelbare opleiding, de basis theologische opleiding, hun certificate in biblical studies in ontvangst nemen. Daarnaast ontvangen de eerste 4 geslaagden van de vernieuwde opleiding HBO bachelor in theologie hun propedeuse.

EST wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de evangelische beweging versterken en verdiepen. De school biedt, aan mannen en vrouwen die zich willen bekwamen tot de dienst in de gemeente en de samenleving, verschillende theologisch studies aan. In al haar activiteiten beoogt zij de eer van God en de dienst tot de naaste.

De doelstelling van de verschillende onderwijsprogramma’s is naast het doorgeven van kennis en het trainen tot verschillende vaardigheden ook het scheppen van een kader ter bevordering van een christelijke levenswandel. Al het onderwijs van de EST moet uiteindelijk dienstbaar zijn aan de gemeente.