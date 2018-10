Politieagenten in Suriname in de knoei na beschuldigingen op internet

PARAMARIBO, 3 okt – Twee politieagenten lijken stevig in de knoei geraakt te zijn na beschuldigingen op het internet. De foto’s en namen van de agenten cirkelen rond via sociale media. De twee zijn werkzaam op een controlepost aan de westelijke rand van Paramaribo. Volgens een taxichauffeur hebben de twee onterecht geld in beslag genomen bij een vrouw. Of het geld ook is afgedragen aan de justitie, is niet duidelijk. De twee zouden ook drugs in het taxivoertuig hebben geplaatst. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden vindt een grondig onderzoek op zijn plaats.

Het onderzoek moet bevestigen of weerleggen wat nu als een vuurtje rondgaat via sociale media. “Men moet niet denken dat men alles kan zeggen en beschuldigingen kan uiten naar agenten en dat de zaak daarna afgedaan is. Politieagenten hebben evenveel rechten als burgers. Ik wil dat de waarheid uit de bus komt. We kunnen geen zaken vaststellen zonder te weten wat de waarheid is”, zegt Naarden tegenover de Ware Tijd.

De taxichauffeur heeft intussen aangifte gedaan bij het Korps Politie Suriname. Hij zegt ook mishandeld te zijn op de controlepost. “Als de benadeelde zegt dat de politieagenten zaken verkeerd hebben aangepakt, moet het onderzocht worden. Ik kan er als collega niet zomaar op ingaan. Het ligt gevoelig als politieagenten beschuldigd worden. Wij wachten het onderzoek af”, aldus Naarden.