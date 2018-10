Franse ambassadeur in Suriname: ‘zeker geen soevereine rechten geschonden’

PARAMARIBO, 3 okt – De ambassadeur van Frankrijk in Suriname, Antoine Joly, weet het zeker: er zijn geen soevereine rechten geschonden tijdens de actie vorige week op de Marowijne rivier. Daarbij werden materialen die worden gebruikt voor illegale goudwinning vernietigd. Volgens Joly vond een gezamenlijke patrouille bestaande uit Franse en Surinaamse autoriteiten plaats aan de Franse kant van de rivier. “Het gebied waar deze acties plaatsvonden is ongetwijfeld Frans territorium en gezien de context valt het te allen tijde onder de Franse jurisdictie. Dit gebied is geen onderwerp van geschil tussen onze landen” aldus de ambassadeur in een formeel persbericht.

Deze patrouilles zijn al vele malen eerder uitgevoerd en tonen nog steeds de grote inzet van onze beide landen om illegale activiteiten te bestrijden schrijft hij. Joly: “De Franse autoriteiten hebben het mandaat om te reageren op onregelmatigheden die zich voordoen op Frans grondgebied en in dat kader moeten de ondernomen acties worden geplaatst, binnen deze operatie uitgevoerd onder de controle van de Franse justitie”.

Het incident legt geen enkele druk op de relatie tussen onze landen en ik kijk uit naar de versterking van onze samenwerking door onze autoriteiten en het bestrijden van de overeengekomen kwesties, aldus de ambassadeur.