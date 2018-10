Filmpje: Oma in Suriname viert 100ste verjaardag al dansend

PARAMARIBO, 3 okt – Gisteren vierde mevrouw Emma Charlotte van Engel in Suriname haar 100 ste verjaardag. Reden voor een feestje dus. Oma Van Engel heeft als hobby dansen en dat was goed te merken. Op de dansvloer liet ze haar moves aan een ieder zien, getuige onderstaand filmpje van het Bestuursressort Paramaribo Noord-Oost.

Namens de president van de Republiek Suriname mocht de in 1918 te Paramaribo geboren oma de gebruikelijke enveloppe in ontvangst nemen. Mevrouw Emma is thans woonachtig in Huize Albertine aan de Jaggernath Lachmonstraat en gaat voor ontspanning vaak naar de soos van de Stadszending en de soos van Wanica.

Mw. Zeefuik- Hoogard, nicht van mw. Emma draagt de zorg over Emma. Zeefuik ervaart haar groottante als een fijne en modieuze vrouw met een sterke wil, die door Gods genade de gezegende leeftijd van 100 jaar heeft bereikt. Bekijk het filmpje: