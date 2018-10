‘PRIDE Month’ maandag ingeluid in Suriname

PARAMARIBO, 2 okt – Bij café Mighty Cool en Café Rossi aan de Sommelsdijkstraat in het uitgaanscentrum van Paramaribo wappert de LBGT-vlag inmiddels met de wind mee. De ‘PRIDE Month’ is maandag ingeluid bij Café Zus & Zo. Dat is de eerste officiële activiteit in aanloop naar het hoogtepunt, de PRIDE Walk op 27 oktober, gevolgd door een festival.

De Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender (LGBT) gemeenschap in Suriname organiseert gedurende de hele maand oktober activiteiten om te onderstrepen dat ze trots zijn op wie ze zijn en daar vrij voor kunnen uitkomen.

Het thema dit jaar: #beyourPRIDE.