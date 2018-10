‘Ondernemerschap onmisbaar voor economische vooruitgang Suriname’

PARAMARIBO, 2 okt – Het ondernemerschap is en blijft een grote rol spelen bij de economische vooruitgang van Suriname. Dit zei president Desiré Bouterse in zijn jaarrede tot het parlement. In de voorbije decennia maar ook nu weer heeft ondernemerschap haar warade bewezen. Behalve dat arbeidsplaatsen worden geboden, is het ook een grote constante door crisisperioden heen. Bouterse vindt dat daar wel bij mag worden stil gestaan.

Vooral het keinondernemerschap helpt economische groei stuwen. Een bedrijf in Commewijne heeft onlangs veel belangstelling getrokken in buitenland. “Zo heeft het onlangs een aantrekkelijke order verworven vanuit Indonesië voor de bouw van huizen. Ook uit landen uit het Caribisch gebied, zoals St. Lucia en Cuba, is sterke belangstelling getoond”, zei Bouterse.

Een pluimveebedrijf “blijft ondanks de problemen groeien en de werkgelegenheid die hierdoor ontstaat, neemt toe.”

Bouterse ziet Suriname langzaam uit het dal van neergang kruipen. Dat is ook te danken aan het ondernemerschap dat Surinamers aan de dag leggen. Dit en de groei van de grotere groepen als goudwinning, zorgen voor opleving. De overheidsinkomsten nemen ook toe “als gevolg van verdere inspanningen van de regering.” Het belastingsysteem wordt in rap tempo gemoderniseerd om de inkomsten op peil te houden.