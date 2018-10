Fotografen vereniging Sufov wil eigen fotohuis in Suriname

PARAMARIBO, 2 okt – De Surinaamse Fotografen Vereniging (Sufov), die dit jaar precies 25 jaar bestaat, wil een eigen fotohuis annex museum. Dit vertelt ondervoorzitter Hubert Hermelijn in een interview aan Apintie.sr. Zo een fotohuis kan een geweldige bijdrage leveren aan de verbreding van de interesse voor echte fotografie en het toerisme in Suriname.

Sufov, opgericht op 29 september 1953, heeft door de jaren heen veel workshops en opleidingen verzorgd en exposities gehouden. De ondervooriztter van Sufov pleit ervoor dat weer foto’s worden afgedrukt, zoals dat vroeger het geval was.

“De ontwikkeling van de digitale fotografie heeft tot gevolg dat er te weinig wordt afgedrukt. Vroeger werden er bij feesten altijd familiefoto’s gemaakt en dan bracht je de rol om ontwikkeld en afgedrukt te worden. Het resultaat werd dan opgelegd in een fotoboek. Nu verdwijnen al de foto’s in een pc of laptop en je weet niet of die ooit nog gezien zullen worden”, benadrukt hij: