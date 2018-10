Ex-minister van Onderwijs Suriname: Ferrier weet niet waar ze over praat

PARAMARIBO, 2 okt – Vakbondsleider Wilgo Valies krijgt bijval uit toch wel onverwachte en zelfs onwaarschijnlijke hoek. Robert Peneux, voormalig minister van Onderwijs Wetenschap & Cultuur, neemt stelling tegen zijn opvolgster, Lilian Ferrier. De beschuldigingen van corruptie tegen de vakbondsleider zouden kant noch wal raken. De vakbondsman wordt onterecht beticht van geknoei met overuren. Valies, gewezen leraar aan het Instituut voor Middelbaar Economisch & Administratief Onderwijs, Imeao, heeft gewerkt voor zijn geld.

Dat was bij een project voor het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor de vijf richtingen van het instituut. Ferrier vindt dat Valies ‘fictieve uren’ heeft geboekt. “Fictieve uren linken aan frommelen is de grootste vorm van leugenachtigheid. Als mensen opgesloten zouden moeten worden, zouden alle docenten van het Imeao opgesloten moeten worden”, zegt Peneux tegenover de Ware Tijd.

Ook anderen hebben dus op deze manier hun vergoeding geclaimd. Peneux vindt dat Ferrier gewoon niet weet waar ze over praat. Toch had ze beter geïnformeerd moeten zijn. Toen het curriculum werd geformuleerd, was Ashwin Adhin minister. Hij is nu vicepresident. “Adhin moet nu niet doen alsof zijn neus bloedt”, aldus Peneux. Hijzelf diende vorig jaar zijn ontslag in. Dat was na een reeks botsingen met Valies.