Aandacht voor dieren bij Readytex Art Gallery op Dierendag

PARAMARIBO, 2 okt – Deze week is de viering van Werelddierendag op donderdag 4 oktober. En omdat deze dag samenvalt met de oktober Thursday-Night- Feature (TNF) van Readytex Art Gallery in Suriname, zal deze TNF in het kaders staan van het dier. De galerie wordt ingericht met kunstwerken die op de een of andere manier, soms direct, soms indirect, met een dier of dieren te maken hebben. En omdat een groot deel van de Surinaamse beeldende kunstenaars nou eenmaal veel inspiratie put uit de tropische weelde aan flora en fauna in ons land, is er voldoende materiaal beschikbaar om deze speciale selectie ter ere van Werelddierendag in elkaar te zetten.

Dit thema is vooral ook toepasselijk gezien het feit dat Readytex en Readytex Art Gallery al lange tijd grote supporters zijn van het goede werk van de Stichting Dierenbescherming Suriname (DBS). Zo werkt Readytex al vanaf 2013 samen met DBS aan de productie van een speciale lijn van ‘limited edition’ DBS T-shirts waarvan de opbrengsten bijdragen aan de fundraisingspot van DBS. Waar de ontwerpen van de T-shirts de eerste jaren samen door Readytex- en DBS-medewerkers bedacht werden, is dit deel vanaf 2017 gelegd in de handen van de beeldende kunstenaars aangesloten bij Readytex Art Gallery. Zo zijn er inmiddels al ontwerpen geweest van de kunstenaars Rinaldo Klas, Sri Irodikromo, Dhiradj Ramsamoedj en Kit-Ling Tjon Pian Gi. En nu, ter gelegenheid van Werelddierendag 2018, komt er een nieuw DBS T-shirt uit met een ontwerp van Reinier Asmoredjo. Dr. Leontien Bansse-Issa, een van de dierenartsen en voorzitter van DBS, zal tijdens de TNF een korte presentatie geven. Ze bespreekt onder andere het onderwerp van wilde dieren die als huisdier gehouden worden.

Op de TNF van 4 oktober hebben gasten verder ruim de gelegenheid om te genieten van de mooie kunstwerken waarmee de galerie speciaal voor deze avond en de komende maand, is ingericht. De begane grond van Readytex Art Gallery is daarbij, in het licht van Werelddierendag dus, ingericht met een speciale selectie samengesteld door het team van de galerie. De andere verdiepingen van de galerie zijn zoals gewoonlijk ingericht met een gemengde selectie kunstwerken van alle partner-kunstenaars van Readytex Art Gallery.

Voor de TNF van donderdag 4 oktober, zijn de deuren van Readytex Art Gallery geopend van 19:00 uur t/m 21:00 uur.