VHP voorzitter tevreden over vruchtbaar bezoek aan Nederland

PARAMARIBO, 1 okt – VHP voorzitter Chan Santokhi is tevreden over zijn bezoek aan Nederland. Hij keerde afgelopen weekeinde terug naar Suriname. “Het bezoek was vruchtbaar. Op de eerste plaats heb ik nu ook het transformatieproces van de VHP Nederland een nieuwe impuls kunnen geven. Het nieuwe bestuur maakt serieus werk van het verbreden van de partij. Er zijn afdelingen gecreëerd in de grote steden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere. Ik verwacht binnenkort ook afdelingen in plaatsen zoals Tilburg en Groningen en andere regio’s”, aldus Santokhi. Steun van de totale diaspora in Nederland is belangrijk. Als land kunnen we straks alle kennis, kunde en andere vormen van steun vanuit de diaspora goed gebruiken. De binding met Suriname is nog steeds sterk. Ook de jongeren raken gemotiveerd als we uitleggen welke kansen Suriname ook hen toekomst biedt bij de wederopbouw.

Hij merkte tijdens zijn bezoek dat de koers van de VHP in Suriname met instemming wordt ontvangen. “De strategische stap van de VHP om alleen de verkiezingen in te gaan en ook in alle districten campagne te voeren, motiveert een ieder”. De tijd voor onderlinge strijd op basis van afkomst of geloof is voorbij en dat wordt als een belangrijk winstpunt gezien.

Santokhi sprak op diverse gelegenheden met de Surinaamse diaspora in vorm van interactieve discussie met het aanwezige publiek. Hij ging geen enkel onderwerp uit de weg. “Ik heb gemerkt dat de open en eerlijke wijze waarmee we de onderwerpen bespraken als verfrissend werd gewaardeerd”. Er is veel wat men wil doen, maar men verlangt naar een bestuur waar men weer vertrouwen in heeft. Vertrouwen dat nodig is om substantieel te kunnen investeren om een toekomst op te bouwen. “ik heb aangegeven dat de VHP die hoop in 2020 ook weer terug zal brengen”.

Santokhi heeft ook gemerkt dat zijn inspanningen om Suriname weer op kaart te zetten bij politiek Den Haag impact hebben. “Men begint nu duidelijk in te zien dat Suriname en Nederland een band hebben die de problematiek rond één persoon overstijgt. Men kijkt belangstellend uit naar de verkiezingen in 2020. Het is me duidelijk geworden dat bij een positieve wending in het politieke klimaat in Suriname ook Nederland klaar staat om te helpen bij de wederopbouw van Suriname. Ik heb ook signalen opgepikt dat men van Nederlandse kant bereid is visumvrij personenverkeer te bespreken als onderdeel van een totaalpakket van maatregelen.