De PRIDE Month gaat vandaag van start in Suriname

PARAMARIBO, 1 okt – Vandaag gaat in Suriname de ‘PRIDE Month’ van start. De hele maand oktober zijn er activiteiten in het teken van de Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender (LGBT) gemeenschap in Suriname. Het hoogtepunt is ook dit jaar de PRIDE Walk. Deze vindt plaats op 27 oktober en wordt afgesloten met een festival.

Het thema dit jaar is #beyourPRIDE en benadrukt dat iedereen, inclusief de LGBT-gemeenschap, trots mag zijn op een thema, onderwerp of bezigheid” zegt PRIDE month-co√∂rdinator Imran Taus tegen de Ware Tijd. “De PRIDE month moet ervoor zorgen dat deze trots wordt gezien in Suriname. Wij hoeven ons nergens voor te schamen. Op deze manier hopen wij taboes te doorbreken” aldus Taus.

De PRIDE month 2018 wordt maandag feestelijk ingeluid bij Zus & Zo.