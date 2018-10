Burgers mogen vragen stellen aan onderhandelingscommissie Alcoa in Suriname

PARAMARIBO, 1 okt – Op woensdag 3 oktober 2018 organiseert de presidentiële onderhandelingscommissie Alcoa een open persconferentie in de ballroom van hotel Royal Torarica te Paramaribo. De commissie, onder leiding van Dilip Sardjoe, wil niet alleen op vragen van de pers ingaan, maar geeft burgers als eerste de kans om vragen te stellen.

De totale Surinaamse gemeenschap die daartoe de behoefte heeft kan zo geïnformeerd worden, aldus de commissie in een persbericht. Burgers moeten wel hun vragen vooraf mailen, Whatsappen of via Facebook sturen naar de commissie. De open persconferentie, die om 19.00u start, zal ook live te volgen zijn op tv. De belangstellenden moeten zich wel vooraf registreren.

De presidentiële onderhandelingscommissie Alcoa is in 2014 door president Bouterse ingesteld om de bauxietsector te behouden. De taken waren onder andere een overeenstemming bereiken met Alcoa over de wijze waarop de ontwikkeling in deze sector voortgang zal vinden en voor het verkrijgen van een maximaal rendement.