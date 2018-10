Bouterse: economie van Suriname is stabiel geworden

PARAMARIBO, 1 okt – De economie is stabiel geworden in vergelijking met de afgelopen twee jaar. Het beste bewijs daarvoor is de stabiele wisselkoers. De inflatie is ook beheersbaarder. Dit zei president Desiré Bouterse tijdens zijn jaarrede in het parlement. Het beleid wordt gericht op stimuleren van de economische bedrijvigheid. Meer mensen zullen een baan krijgen in de private sector en minder mensen zullen afhankelijk zijn van de overheid.

De afgelopen maanden is een ‘matig toenemende’ stijging te zien van de publieke inkomsten. “Binnen de mijnbouwsector gaat het beter. De wereldmarktprijzen zijn gestegen. De overheidsinkomsten uit andere sectoren nemen ook toe”, zei Bouterse. Hoewel het een voornemen was, is de invoering van btw niet doorgegaan. De regering blijft wel van plan deze belastingvorm te introduceren.

Een groot deel van de betalingsachterstanden van de overheid is verder ingelopen. Ook heeft de regering elke maand de lopende uitgaven gedekt. “De essentiële diensten blijven door draaien, zoals onderwijs en gezondheidszorg”, aldus Bouterse. Om de hoge kosten van specialistische zorg te dekken, wordt een speciaal fonds opgezet. Onder meer zal drie procent van de inkomsten uit de goudexport in het fonds worden gestort.