Verontwaardiging in politiek Suriname na Franse politieactie

PARAMARIBO, 30 sep – Bij delen van de regering in Suriname heerst verontwaardiging over recente politieactieacties van de Franse politie. Op een eilandje in de Marowijnerivier is een brandstofopslagplaats vernietigd. De Fransen beweren dat het om hun grondgebied gaat. De vraag is dan wat Surinaamse politieagenten daar deden. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling is boos en heeft zijn collega’s van Justitie & Politie en van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld. Ook oppositiepartij Abop is woest.

Tussen Suriname en Frankrijk is een overeenkomst getekend. De overeenkomst regelt politieoptreden in het grensgebied met Frans Guyana. “De Fransen schenden de overeenkomst en we willen weten wat de regering gaat doen”, zegt Abop-parlementslid Marinus Bee tegenover de Ware Tijd. De opslagplaats diende ter bevoorrading van machines die nodig zijn bij het winnen van goud.

“Ik ben echt gebelgd en ook teleurgesteld. De Franse politie is waarschijnlijk buiten zijn boekje gegaan”, zegt Dikan. De betrekkingen met de Fransen worden juist steeds beter. Onlangs is overeenstemming bereikt over de grens over de Marwowijne heen tot in zee. Dikan vindt dat de Fransen de eilandjes moeten markeren die tot hun grondgebied behoren: “Laten ze vlaggen zetten op de eilandjes.”