Reisgidsen in Suriname redden ruim 3,5 meter lange anaconda

PARAMARIBO, 30 sep – Een bijzonder momentje voor de gidsen van SUforYOU in Suriname. Afgelopen weekend vonden zij stroomopwaarts van het basiskamp deze anaconda van ruim 3,5 meter, die in een visnet verstrikt was geraakt. Ze hebben hem veilig uit het visnet weten te bevrijden en weer uitgezet in de rivier. Dat meldt SUforYOU op Instagram.

De anaconda of waterboa, in Suriname ook wel aboma genoemd, is een slang uit de familie reuzenslangen. Het is de grootste slang ter wereld, gemeten naar gewicht. De slang is een bewoner van vochtige regenwouden in noordelijk Zuid-Amerika.

Het is een waterminnende soort; vooral de oudere exemplaren bewegen zich voornamelijk zwemmend voort.