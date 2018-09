Bewoners Matawaigebied in Suriname barricaderen weg naar Poesoegroenoe

PARAMARIBO, 30 sep – Bewoners van het Matawaigebied hebben opnieuw een weg gebarricadeerd en wel de weg naar Poesoegroenoe. Ze hebben dat gedaan omdat de regering van Suriname de met hun getekende overeenkomst al 4 maanden niet nakomt. Dat zegt een woordvoerder aan Apintie TV.

De bewoners willen graag dat het Matawai-gebied tot ontwikkeling wordt gebracht. Het creëren van werkgelegenheid in het gebied is een van de punten waarvoor de groep zich heeft ingezet eerder dit jaar. De bewoners willen in dat kader ook meer duidelijkheid over de concessies van de multinationals in het gebied.

Volgens een woordvoerder is er nog steeds sprake van houtkap in dat gebied zonder dat lokale jongeren hiervan profiteren. Doordat de jongeren niet aan het werk zijn ontstaat er makkelijke criminaliteit.