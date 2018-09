Surinames minister van Onderwijs door het stof na ‘weave’-uitspraak

PARAMARIBO, 29 sep – Minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap & Cultuur heeft spijt van een recente uitspraak. De gewraakte uitspraak werd gelanceerd in het radioprogramma Bakana Tori. Het kwam erop neer dat leerkrachten eigenlijk hun geld verspillen. De uitspraak volgde in het kielzog van de looneisen van de Bond van Leraren en de Associatie van Leerkrachten in Suriname. De vakbonden willen ook in aanmerking komen voor de recente loonsverhoging voor ambtenaren.

De eis valt niet in goede aarde bij de regering. Ferrier vond dat leerkrachten hun ‘educatietoelage’ aanwenden om ‘weave’ aan te schaffen. Dat slaat op een bepaalde manier van het hoofdhaar verlengen of versieren met kunsthaar. Het is een estethishe methode die vooral in zwang is bij een bepaald deel van de samenleving. Met haar uitspraak loopt of liep Ferrier ook de kans over te komen als discriminerend.

In samenlevingen als de Surinaamse passen vooraanstaanden er doorgaans voor op dergelijk glad ijs te betreden. Wellicht is de ‘Iron Lady’ daar ook op gewezen in eigen kleine of grotere kring. Het was dus terugkrabbelen. Leerkrachten hadden eerder hun misnoegen geuit. “Ik bied mijn excuses aan de leerkrachten als ze zich hebben gestoord aan mijn uitspraak”, zei Ferrier, ook weer in Bakana Tori.