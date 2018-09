Komt Tigri-grensgeschil ter sprake bij topoverleg Guyana – Suriname?

PARAMARIBO, 29 sep – In december brengt de Guyanese president David Granger een bezoek aan Suriname voor topoverleg. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijde (dWT). Guyana claimt sinds de jaren zestig de zogenaamde Tigri-driehoek in zuidwest Suriname en heeft daar militairen gestationeerd. Zal dit grensgeschil ter sprake komen bij het topoverleg?

Volgens dWT heeft de Surinaamse president Bouterse bij verschillende gelegenheden aangegeven dat het grensvraagstuk de beide landen niet moet tegenhouden om samen te werken om meer ontwikkeling te realiseren in beide landen. Vandaar dat in december in ieder geval gesproken zal worden over veiligheid, milieu en klimaatverandering, handel en economie, energie en mijnbouw.

Het is volgens de krant wel zo dat de gezamenlijke grenscommissies van Guyana en Suriname al enige tijd overleg voeren over allerhande onderwerpen die te maken hebben met grensvraagstukken en samenwerking. Maar of het Tigri-grensgeschil eind dit jaar ook daadwerkelijk ter sprake komt is nu nog niet duidelijk.