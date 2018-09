Foto’s en film vernielingen door Fransen bij Marowijnerivier Suriname

PARAMARIBO, 29 sep – Een gezamenlijke patrouille van Surinaamse en Franse militairen en agenten heeft woensdag een werkkamp in brand gestoken op Kapasi Eiland aan de Boven Marowijnerivier, in de buurt van Gakaba. De Franse troepen beweren dat de ondernemer op Franse bodem bezig was, maar Frans Adaba die aan de grens is geboren en getogen zegt aan Waterkant.Net: “Dat is de grootste leugen. Kapasi Tabiki na Sranan. Hier zitten we duidelijk in Suriname. Wat scheelt die mannen? Dit is misdaad. Iedereen moet weten wat ons is overkomen, laat de wereld weten wat voor mensen de Fransen zijn.”

Volgens de ondernemer zijn ook de Surinaamse militairen en politieagenten, die ter plekke waren, van mening dat de operatie zich op Surinaamse territorium heeft voltrokken. Toch waren ze volgens een ooggetuige niet opgewassen tegen de Franse agressie. Ze keken net als Adaba en zijn team toe hoe alles in vlammen opging. Adaba: “Het bedrijf stond al vijf jaar en vier maanden op het eilandje. Alleen mijn huis is gespaard gebleven omdat ik erin ben gaan staan en ze heb uitgedaagd om het maar met mij erin op te blazen”. Dat beaamt ook bootsman Glenn K., die het zag gebeuren.

Als gevolg van de brand zijn een brandstofopslagplaats met meer dan honderd vaten diesel en gasoline, een magazijn met voeding, materieel waaronder buitenboordmotoren en andere werktuigen vernield. Ook een skalian van een ander ondernemer die onder toezicht van Adaba aan de ketting lag en buiten bedrijf was, is verwoest.

De ondernemer voelt zich een gedupeerde in eigen huis. “Als ik niet eens vrij kan zijn in de jungle waar ik ben opgegroeid en waar ik elke dag moet struggelen, waar moet ik dan nog heen,” vraagt hij zich af. Adaba kan zich niet voorstellen dat de Surinaamse autoriteiten dit soort invasies zonder meer toestaan. Het denkt dat het incident een zekere druk legt op de toekomst van de gezamenlijke politie- en legeroperaties op de grensrivier.

De beelden: