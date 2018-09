India bevestigt bereidheid Suriname verder te helpen

PARAMARIBO, 28 sep – De Indiase regering is nog steeds bereid Suriname bij te staan bij de verdere ontwikkeling. Dit heeft de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Sushma Swaraj, gezegd in New York. Dat was tijdens een ontmoeting met Surinames minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle. De twee hebben elkaar gesproken in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Er moet vervolg gegeven aan de projecten die reeds zijn overeengekomen.

De projecten kwam tot stand rond het bezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind eerder dit jaar. Tijdens de ontmoeting heeft Swaraj de bereidheid van India kenbaar gemaakt om de banden met Suriname aan te halen. De twee landen hebben een lange historische band. Ook de Indiase diaspora in Suriname is doorslaggevend. India heeft tijdens het bezoek van Kovind miljoenen dollars aan hulp toegezegd.

Onder meer zal geholpen worden bij energieprojecten in het binnenland. Het betreft vooral zonne-energieprojecten. Ook wil India helpen bij de ontwikkeling van traditionele geneeskunde en de voorziening in betaalbare medicamenten. Suriname koopt al medicijnen bij India. De bedoeling is dit beter te regelen. Swaraj en Pollack-Beighle zullen zich inzetten voor een vlotte voortgang van alle overeengekomen projecten.