ABOP meldt vernielingen door Franse politie op grondgebied Suriname

PARAMARIBO, 28 sep – De politie partij ABOP meldt dat de Franse politie privé bezittingen in Suriname heeft vernietigd. Dit is gebeurd met ondersteuning van het Korps Politie Suriname. Het betreft brandstofopslagplaats aan de Boven Marowijne, bij de grens tussen Suriname en Frans Guyana. Ook is een zogenaamde skalian, een dregboot voor gouwinning op rivierbodems, vernietigd. ABOP wil opheldering van de regering.

Onder meer zal dat gebeuren via de ABOP-fractie in het parlement. De actie maakt waarschijnlijk deel uit van operaties die de Fransen uitvoeren. Er wordt jacht gemaakt op illegale goudwinactiviteiten. Aan de Surinaamse kant wordt daar veel minder zwaar aan getild. Kennelijk wordt daar misbruik van gemaakt en ondervinden de Fransen daar last van. Suriname en Frankrijk hebben vorig jaar een politieverdrag gesloten.

Via het verdrag is het voor politiefunctionarissen aan beide zijden verdachten te vervolgen aan de andere zijde van de grens. Daar is wel bijstand bij verplicht van de politie aan de andere zijde. De ABOP heeft zich steevast tegenstander getoond. De fractie heeft het verdrag dan ook niet goedgekeurd. Volgens de partij zullen vooral de bewoners van de grensplaats Albina en andere delen in het grensgebied last ondervinden.