Historiek: De geschiedenis achter ‘Frimangron’ in Suriname

AMSTERDAM, 27 sep – Bij uitgeverij Ambo|Anthos verscheen deze week het boek Eigendomsstrijd van historicus Karwan Fatah-Black over de geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname. Op het online geschiedenismagazine Historiek.net staat een fragment uit de inleiding van het boek over een stukje land dat bestemd was voor vrijgemaakte slaven: Frimangron.

In de straten, huizen en erfjes van Paramaribo was de controle van de slavenhouder moeilijk vol te houden. Daar begon een vrije groep de fundamenten van een eigen gemeenschap te leggen. Terwijl de slavenhouders streden voor de controle over hun eigendom, zochten in de stad en aan de waterkant de slaven hun wegen naar vrijheid.

