Denise Jannah voor twee optredens in Wit-Rusland

MINSK, 27 sep – De Surinaams-Nederlandse Jazz zangeres Denise Jannah is momenteel in de Republiek Belarus (Wit-Rusland) waar ze gisteren en vandaag optreedt in Jazzclub Minsk, in de gelijknamige stad. De in Suriname geboren zangeres gaat daar een interessante samenwerking aan met de bekende Amerikaanse saxofonist Ray Blue en de begaafde pianist Evgeny Vladimirov uit Minsk zelf.

Het was Vladimirov die Denise drie maanden geleden persoonlijk uitnodigde om voor twee concerten naar Minsk te komen. Hij wilde haar al heel lang als zijn special guest, zo vertelde hij haar. Denise en Ray Blue vlogen allebei op dinsdag de 25e naar Minsk.

Voor deze drie zeer professionele musici zal een korte voorbereidingstijd reeds voldoen om twee topconcerten te kunnen garanderen: de verwachtingen van de Jazzfans in Minsk zijn hooggespannen!