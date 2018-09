Inzameling: Tribute voor overleden ‘Biga’ van Combinatie 16

AMSTERDAM, 26 sep – Op 22 september jongstleden overleed Kawina legende Ronny Nelom, beter bekend als Biga van Combinatie 16, na ziekte. Het nieuws kwam hard aan in de Surinaamse muziekwereld. De voorbereidingen omtrent zijn uitvaart zijn in volle gang. Er zijn nu plannen om deze legende een laatste podium oftewel een muzikale ode te geven, maar daarvoor is uw steun nodig.

Via de donatie site dreamordonate.com kunt u een bijdrage leveren aan het realiseren van een waardig afscheid. De datum en lokatie wordt nader bekend gemaakt via radio mArt en andere radiozenders in Nederland en Suriname en natuurlijk ook via onze website.

Kunt u een bijdrage missen ga dan naar ‘Tribute voor Bigga‘ op de site van dreamordonate.com. Vrienden en familie rekenen op u!