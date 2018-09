Filmvertoning ter nagedachtenis aan de Bijlmer vliegtuigramp

AMSTERDAM, 26 sep – Ter nagedachtenis aan de Bijlmer vliegtuigramp, op 4 oktober a.s. 26 jaar geleden, zal Imagine IC de Engelstalige film ‘In het Niets’ (‘In Thin Air’) vertonen. ‘In het Niets’ vertelt het verhaal van een 51-jarige illegale Ghanese immigrant Agymah. Hij leidt een afgezonderd, verborgen leven als kok in de Ghanese gemeenschap in de Bijlmer.

Dan ontmoet hij de 12-jarige Nina, die vol ongeduld is om een nieuwe start te maken in Nederland. Ze droomt van een carrière als zangeres. Alles verandert wanneer het lot toeslaat; een vliegtuig stort in op hun flatgebouw en Agymah is wanhopig op zoek naar Nina. De film duurt 50 minuten en na afloop is er ruimte voor gesprek.

zaterdag 29 september

15.30 uur-18.30 uur

OBA Imagine IC

Bijlmerplein 393

Amsterdam Zuidoost