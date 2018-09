Damaru wil artiesten in Suriname ook op Spotify krijgen

PARAMARIBO, 26 sep – De Surinaamse ‘King of love songs’ Damaru wil zich meer inzetten om Surinaamse artiesten tot grotere hoogten te brengen. Dit in samenwerking met de overheid, vertelt hij in een interview met de Surinaamse krant de Ware Tijd. Damaru gaat ook pleiten voor een platform om erkenning te krijgen van de organisatie achter ‘Spotify’ in het buitenland.

“Met bekendheid kan je niet veel als je er uiteindelijk geen geld mee verdient. We hebben veel talent, maar je moet verkopen om geld in je zak te krijgen” zegt hij. Het auteursrechten gebeuren in Suriname zal volgens Damaru nog even op zich laten wachten. De Mi Rowsu-zanger zegt dat Surinaamse artiesten vaak geconfronteerd worden met de harde realiteit dat ze hits scoren maar dat ze met hun muziek weinig tot geen geld verdienen door de beperkte mogelijkheden.

‘Dino Kantenburg, zoals Damaru officieel heet, werd afgelopen weekend als ambassadeur voor de jeugd gehuldigd door Harriëtte Bholasingh-Helstone, onderdirecteur van het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.