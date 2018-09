Regering Bouterse voorstander van visumvrij reizen naar Suriname

PARAMARIBO, 25 sep – De regering zet zich in voor een beleid waarbij visumvrij kan worden gereisd naar Suriname. Dit zegt minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken. Burgers van ‘bevriende landen’ moeten zonder al te veel hindernissen kunnen afreizen. De eerste stappen worden reeds gezet. Met een aantal landen zijn visumafschaffingsregelingen overeengekomen. Dat moet het reizen naar Suriname vooral versoepelen. Het betekent niet dat de veiligheid uit het oog wordt verloren.

Met vooral de veiligheid aan de grenzen wordt te allen tijde rekening mee gehouden. Daarbij wordt ook gerekend op de samenwerking met de buurlanden. “Je grenzen kun je alleen beschermen door het samen te doen. We hebben open grenzen en we zullen de veiligheid bij de grens in het westen alleen in samenwerking met Guyana kunnen bewerkstelligen. Hetzelfde geldt voor het oosten en het zuiden”, zei Pollack-Beighle tijdens een persconferentie.

Het streven naar visumvrij reizen is niet beperkt tot de directe buurlanden. Ook met landen binnen het zogenaamde Schengengebied wordt onderhandeld. Onlangs is met de Turkse regering afgesproken dat gewerkt zal worden aan een luchtvaartverdrag. Daar hoort soepel personenverkeer bij. Volgens Pollack-Beighle is er geen reden te vrezen voor grotere onveiligheid, omdat de veiligheidsdiensten waakzaam blijven.