Inklaren van zeepost in Suriname onderworpen aan strengere regels

PARAMARIBO, 25 sep – Voor het inklaren van zeepost gelden strengere regels op de Dr. Jules Sedney haven in Paramaribo. Douane-expediteurs of inklaarders moeten onder andere de vereiste vooropleiding hebben voltooid. Zaken doen met de verkeerde inklaarder kan daarom stagnatie veroorzaken. Als er iets fout is met de documenten, zal de hele lading van zo’n inklaarder worden aangehouden. Klanten kunnen daar last van ondervinden.

“Vooral bij mensen die via het internet bestellen, komt dit voor”, zegt Michel Karsoredjo, topfunctionaris bij de douane, tegenover de Times of Suriname. De afgelopen tijd is het wel eens voorgekomen dat ladingen niet zijn vrijgegeven. Mensen die goederen besteld hebben, moeten dan langer wachten op de levering. Gemak wordt dan ongemak. Sinds begin dit jaar gelden er strengere regels op de haven.

Het Asycuda-systeem waar inkomende ladingen mee worden geregistreerd, is vernieuwd. Het systeem werkt zodanig dat de hele lading wordt uitgesloten als er ergens iets verkeerd is. Stagnatie in de levering kan worden voorkomen als gewerkt wordt met gevestigde inklaarders. Aan de douane of het systeem kan het niet liggen. Volgens Karsoredjo werkt de douane vlot door, ook als het systeem uitvalt. De stagnatie duurt dan hooguit een dag of twee.