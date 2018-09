‘Chinezen in Suriname laten jaguars doden voor illegale handel’

PARAMARIBO, 25 sep – Jaguars in Suriname worden ‘gedood op bestelling’ voor de illegale handel. Ondernemende Chinese immigranten in Suriname hebben netwerken opgezet om jaguars te jagen, hun lichamen te verwerken en de producten naar China te smokkelen. Dat schrijft het toonaangevende tijdschrift National Geographic deze week. In een video (onder) is te zien hoe zij te werk gaan.

Toegangswegen tot de houtkap en mijnactiviteiten hebben ontoegankelijke, beboste gebieden geopend en het heen en weer reizen van Chinese expats faciliteert de verplaatsing van goederen uit Suriname. Het is in deze setting dat de illegale handel in jaguar-producten zich heeft ontwikkeld, schrijft het blad.

“Het is zeer waarschijnlijk dat de toestroom van Chinese burgers de binnenlandse markt voor jaguar ‘producten’ in Suriname heeft uitgebreid”, zegt Pauline Verheij van het non-profit International Fund for Animal Welfare. Ze onderzocht de jaguarhandel van Suriname en heeft bewijs gevonden dat Chinezen al in 2003 jaguar ‘producten’ in Suriname kochten.

Ze voegt eraan toe dat, naast de recente golf van Chinese immigranten, Suriname een aanzienlijke gemeenschap van Chinees-Surinaams geboren en opgegroeid in het land die ook jaguar-producten kopen en gebruiken. Er is enig bewijs dat andere groepen het ook goed doen, hoewel op een veel kleinere schaal.