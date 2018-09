Bouterse wil Suriname Herald aanpakken vanwege nepnieuws

PARAMARIBO, 25 sep – President Bouterse onderneemt stappen tegen de Surinaamse nieuwssite Suriname Herald. Die berichtte afgelopen dagen keer op keer dat Bouterse naar Cuba zou zijn vertrokken wegens complicaties. Hoewel de regering ontkende dat de president naar Cuba was vertrokken, bleef de nieuwssite op haar standpunt en publiceerde niet 1 maar 3 nieuwsberichten daarover. De president heeft het medium middels een brief gesommeerd om binnen 24 uur na ontvangst van de schriftelijke aanmaning, over te gaan tot rectificatie.

De president vindt dat het medium gewoon toegegeven moest hebben dat er een fout is gemaakt, in plaats van te volharden in de leugen. Als de rectificatie niet gebeurt, zal de nieuwssite via de rechter daartoe gedwongen worden door advocaat Irvin Kanhai schrijft de Ware Tijd. Het is een fake-bericht, beklemtoont Bouterse.

Het is niet de eerste keer dat Suriname Herald fake berichten publiceert. In juni dit jaar verspreidde het medium nepnieuws over het leeghalen van de bankrekening van een ex-minister. De uitgever van Suriname Herald, Time Media N.V., heeft nog niet gereageerd hierop.