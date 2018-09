Ook Suriname steunt initiatief verantwoord alcohol gebruik

PARAMARIBO, 24 sep – West Indies Rum & Spirits Producers’ Association Inc. (WIRSPA), de organisatie die de regionale rumindustrie vertegenwoordigt, heeft recentelijk een initiatief gelanceerd ter bevordering van verantwoorde consumptie van alcoholhoudende dranken. In deze openbare verklaring van de WIRSPA wordt alcoholmisbruik sterk veroordeeld. Ook de Suriname Alcoholic Beverages N.V. (SAB) heeft in Suriname reeds ettelijke jaren inhoud gegeven aan het belang van bevorderen van verantwoorde alcoholconsumptie en steunt dit initiatief.

De West Indies Rum and Spirits Producers ‘Association Inc. (WIRSPA) is een overkoepelende organisatie die verenigingen van distilleerders uit de gehele ACP-Caribbean vertegenwoordigt. “”Als groep van verantwoordelijke regionale producenten van alcoholhoudende dranken (met name rum) hebben wij de verplichting om alle inspanningen voor de aanpak van dit probleem te ondersteunen en ons als industrie te verbinden dit te doen in samenwerking met producenten van andere alcoholhoudende dranken” aldus de WIRSPA in een persverklaring.

Steven Ma Ajong, CEO van Suriname Alcoholic Beverages N.V. (SAB), fabrikant van o.a. Borgoe rum, stelt: “Naast onze eigen activiteiten als nationale rum producent en lid van WIRSPA, zijn wij actief deelnemer van STIVASUR, de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname, die zich actief inzet om alcohol misbruik en de gevolgen daarvan te verminderen. Dit doen wij samen met andere partners in de alcoholindustrie. Onze uitdaging is om de schaal van activiteiten en deelnemerschap van deze Stichting te vergroten om zo aan te tonen aan onder meer de gezondheidssector, dat wij geloofwaardige partners zijn in deze gemeenschappelijke inspanning voor het welzijn van de gehele Surinaamse samenleving.”