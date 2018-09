Nisha Madaran grote winnaar van Suriname (Su) Music Awards

PARAMARIBO, 21 sep – Nisha Madaran is met vijf awards de grote winnaar van de 6de editie van de Suriname (Su) Music Awards donderdagavond in de Congreshal. Madaran kwam als de beste uit de bus in de categorieën: 1. Hindi; 2. Best Collaboratie (Baby Tere Liye – Nisha Madaran & Jackson Blai); 3. Best Female; 4. Best Urban / Female Artist; 5. People’s Choice.

De Su Music Awards, voorheen de Suriname Summer Awards, is de enige onderscheiding voor Surinaamse artiesten. Waar het evenement in 2013 startte als een gewoon feest, waarbij de People Choice Award werd uitgereikt veranderde het concept naar een award show met meer dan 30 categorieën.

De zesde editie van de Su Music Awards gisteren kon rekenen op ruime ondersteuning vanuit het bedrijfsleven in Suriname.