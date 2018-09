Ambassadeur VS: Suriname boekt grote successen bij drugsbestrijding

PARAMARIBO, 21 sep – Suriname heeft recentelijk grote successen geboekt op het gebied van drugsbestrijding. Dit zegt scheidend ambassadeur Edwin Nolan van de Verenigde Staten van Amerika. Tot de successen behoort de onderschepping van de drugsduikboot. Hetzelfde geldt het vliegtuig met ruim vierhonderd en tachtig kilo cocaïne aan boord eerder dit jaar in Saramacca. De samenwerking tussen de twee landen is de afgelopen jaren steeds beter geworden.

Deze ontwikkeling moet ook als reden worden gezien voor de successen. “We constateren een toename in de onderscheppingen, niet alleen in Suriname maar ook internationaal, vaak op basis van informatie die is verschaft aan de havens in Europa. We zullen dit in de wederzijdse relaties als een belangrijk onderwerp blijven aanpakken”, zegt Nolan tegenover de Ware Tijd. Verwacht wordt dat de goede betrekkingen worden voortgezet.

Daar is de afgelopen tijd bewust op gericht. “Ik had het tot doel gemaakt om de bilaterale relaties te verbeteren. Ik heb goede ondersteuning van de Surinaamse regering gekregen om dat te doen en ik denk dat het bij de nieuwe ambassadeur ook zo zal zijn wanneer zij arriveert”, aldus Nolan. Minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie zei onlangs dat de samenwerking met de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA wordt hervat.