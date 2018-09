Van voedselvergiftiging naar afpersing: Naskip Suriname maakt het mee

PARAMARIBO, 20 sep – Wat begon met een klacht over vermeende voedselvergiftiging bij Naskip in Suriname, is geëindigd in ordinaire afpersing. Althans dat vindt de directie van het bedrijf. Het begon allemaal toen een moeder via social media beweerde dat haar 5-jarige dochter na het eten van een portie van Naskip, voedselvergiftiging had opgelopen. De moeder gooide het voorval op Facebook en belde boos en al scheldend op met Naskip.

In het kader van ‘de klant is koning’ werd de vrouw door het directieteam van Naskip ontvangen, die haar de nodige verontschuldigingen aanbood. In dat gesprek zou de vrouw blijven hameren op de gemaakte onkosten door het voorval, met name om 68 SRD aan taxikosten. In een opwelling beloofde directeur Glenn Nassy haar op dat moment een schenking van 10.000 SRD voor de gemaakte kosten. De kous leek daarmee af en de vrouw ging na een rondleiding tevreden naar huis.

Zo leek het tenminste, want tien minuten later belde de vrouw weer aan met de mededeling ‘dat haar man niet tevreden zou zijn’. “Gek als ik ben, stak ik haar nog eens SRD 10.000 toe, hoewel het om hebzucht van haar kant ging” aldus de directeur. Maar daar bleef het niet bij. Inmiddels verscheen haar levenspartner ten tonele en eiste dat Naskip een bankrekening voor hem zou openen. Pas dan zou hij bereid zijn om de zaak als afgedaan te zien.

Inmiddels was de kwestie openlijk op facebook geplaatst, met als gevolg uiteenlopende reacties vanuit de samenleving. “Onverantwoordelijken proberen kapot te maken wat na jaren van enorme inspanning en hardwerken is opgebouwd”, aldus directeur Nassy, die via sociale en andere media wordt zwart gemaakt. Hij heeft in het 55-jarig bestaan van het bedrijf nog nooit zoiets meegemaakt en gaat zelfs zover om het een schoolvoorbeeld van afpersing te noemen want: ‘Is er onderzoek gepleegd naar het vooral? Kan zomaar worden aangenomen dat de voedselvergiftiging te wijten is aan Naskip? Kan een huisarts of medische instantie verklaren en bewijzen dat Naskip schuldig is? Wie weet wat de kleuter op die dag nog meer gegeten of gedronken heeft? aldus de directeur tegen tegen Dagblad Suriname.

Hij benadrukt in de krant dat de schenking aan de vrouw te maken heeft met het medeleven dat hij getoond heeft en zijn sociaal gevoel. Hij kon haar evengoed weggewuifd hebben. Zij kon dan proberen haar gelijk te halen bij de rechter en of andere instantie. Gezien het rechtssysteem, de gewoonte en de traditie in Suriname zou ze kunnen fluiten naar geld, als zij eventueel in het gelijk gesteld zou worden, aldus Nassy.