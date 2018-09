Suriname krijgt weer 3e bedrijf voor mobiele telecommunicatie

PARAMARIBO, 20 sep – Naast de huidige mobiele providers Telesur en Digicel, krijgt Suriname mogelijk weer een derde bedrijf voor mobiele telecommunicatie. Dat blijkt uit een bekendmaking van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie, schrijft De Ware Tijd. Daarin staat dat bedrijven zich kunnen inschrijven om in aanmerking te komen voor een concessie voor mobiele telecommunicatie.

Ooit was Uniqa, naas Telesur en Digicel, de derde telecomprovider in Suriname. Dit bedrijf heeft in 2015 haar deuren gesloten wegens onder andere tegenvallende inkomsten schrijft de krant. De Staat is nu opnieuw van plan een derde concessie uit te geven voor mobiele telecommunicatie, vanwege internationale afspraken waar Suriname zich aan gecommitteerd heeft.

Deze betreffen het invullen van de opengevallen plek van derde telecomprovider vanwege de regelgeving van de International Telecommunication Union en Wet Telecommunicatievoorzieningen, aldus een woordvoerder van de TAS tegen de Ware Tijd. Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen de aanvraag voor de concessie uiterlijk 1 oktober indienen bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) met hun businessplan.