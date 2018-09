Streefdatum niet gehaald, de Ware Tijd: Drugsduikboot nog op rivierbodem

PARAMARIBO, 20 sep – ‘Drugsduikboot nog op bodem Coppenamerivier.’ Zo leest de kop van een artikel op de voorpagina van de Ware Tijd. Het Korps Politie Suriname had aangekondigd dat het vaartuig er niet lang zou blijven. ‘Maandag’, dat is de zeventiende september 2018, zou de berging geschieden. Het formele politiebericht vermeldde dat de ondernemer die het transport leidde, het gebied had afgebakend waar de ‘duikboot’ was gezonken. Nu wordt gemeld dat een ‘zoekactie’ is ingezet.

Dat was op de dag dat het vaartuig zogezegd geborgen zou worden. Veel meer is niet gedaan of bereikt. “Dinsdag (achttien september, red.) waren ze bezig met voorwerk om te kijken waar de duikboot precies zit. Daarna wordt het aan land gebracht. Het kan dat het heel snel gebeurt. Nu wachten wij even af”, zegt politiewoordvoer Humphrey Naarden tegenover de Ware Tijd. Nog even geduld dus voor wie wil weten wat boven komt drijven.

De roemruchte duikboot (een omgebouwd eenvoudiger vaartuig, red.) is in Saramacca ontdekt. Achteraf werden acht mannen aangehouden. Zeven hebben de Colombiaanse nationaliteit en de laatste is Cubaan. De ontdekking en de aanhouding volgden op informatie uit het buitenland. De mannen worden nog vastgehouden door de justitie. De duikboot is als bewijsmateriaal aangemerkt in de ingezette strafzaak.