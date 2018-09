Politie Suriname: ‘geen opzet bij zinken van drugsduikboot’

PARAMARIBO, 17 sep – De zogenoemde drugsduikboot in Suriname, die zaterdag in de Coppenamerivier zonk, is niet met opzet de diepte in verdwenen. Dat zei politiewoordvoerder Humphrey Naarden zondag aan de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. De oorzaak van het zinken van de duikboot, die belangrijk bewijsmateriaal is in een drugszaak, was toen niet bekend maar inmiddels is duidelijk wat precies voorafging.

Volgens de politie was een ondernemer bezig de duikboot naar de oever te trekken met een graafmachine, toen een van de kabels waarmee het gevaarte was bevestigd los raakte. Hierdoor gleed de boot de rivier in en zonk 20 meter verder in het water.

Volgens Starnieuws heeft de ondernemer toen markeringen van de positie aangebracht met jerrycans, die blijven drijven op het water. Het is de bedoeling om de boot maandag, middels deze locatie aanduiding, weer uit de rivier te halen en op het droge te krijgen.