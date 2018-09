Installatie van nieuw bestuur VHP Nederland

AMSTERDAM, 17 sep – Op vrijdag 14 september 2018 heeft in Amsterdam, de installatie van het nieuwe bestuur van VHP Nederland plaatsgevonden, door VHP voorzitter Chan Santokhi. Tot de nieuwe voorzitter van VHP Nederland is benoemd en geïnstalleerd mr. dr. Lachman Soedamah. Het nieuwe bestuur bestaat verder uit de heren Henk Lalji, ondervoorzitter, Jay Pahladsingh, ondervoorzitter, Jagroep Narain, penningmeester, Arnold Dwarka, secretaris en de dames Rosita Drigpal, tweede secretaris en Vishma de Keijzer, lid.

Samen met de nieuwe bestuurders is voorzitter Chan Santokhi voortvarend te werk gegaan. De noodzakelijkheid voor herstructurering van VHP Nederland zal als eerst worden opgepakt en uitgevoerd. Een belangrijke doelstelling is om VHP Nederland toegankelijker te maken voor jongeren en vrouwen.

Daarbij zijn diversiteit en afspiegeling van de Surinaamse samenleving belangrijk. Ondersteuning van de Moederpartij in Suriname blijft echter de primaire doelstelling van VHP Nederland, met als ultieme doel het verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid in 2020.

Voorzitter Santokhi acht het nodig draagvlak te creëren om de Moederpartij te ondersteunen en de mensen bewust te maken van het feit dat de diaspora een toekomst heeft in Suriname. Hij benadrukte tevens herhaaldelijk dat het nog niet te laat is om Suriname van de afgrond te redden. De voorzitter deelde zijn toekomstperspectief welke betrekking had op de wederopbouw van het land. Hij moedigde de leden en alle andere bezoekers aan zich te blijven inzetten voor het land.

Volgens Soedamah, is het de bedoeling om van VHP Nederland een krachtige organisatie te maken met een groot ledenbestand. Dit kan alleen door kaders, kennis, kunde en sleutelfiguren in Nederland die de VHP een warm hart toedragen. Essentieel is krachten te bundelen en deze optimaal in te zetten ter ondersteuning van de Moederpartij, op weg naar de verkiezingen van 2020. Tot slot zijn er vijf kernen geïnstalleerd door voorzitter Santokhi. Deze vijf kernen zijn werkzaam in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. De avond werd afgesloten met een informeel samenzijn.

