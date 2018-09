Chinese zakenlui in Suriname protesteren bij ambassade China

PARAMARIBO, 17 sep – Een groep Chinese zakenlui heeft een protestactie gevoerd bij de ambassade van de Volksrepubliek China in Paramaribo. De zakenlui zijn boos om het gedrag van de vereniging, Fu Jian Commercial Federation Suriname. Geld dat bij de vereniging is gespaard de afgelopen jaren, kan niet terug gekregen worden. Dat is tegen de afspraken in met de vereniging, die als een ‘bank’ fungeerde.

Maandelijks mocht er een deel van het inkomen gestort worden. Maar al ruim twee jaar vertoont de leiding van de vereniging een vreemd gedrag. Als om het geld gevraagd wordt, staat er een of andere smoes klaar. “Intussen zien wij dat de leiding allerlei zaken aanschaft, zoals een pand aan de Anton Dragtenweg. Ook voert de vereniging een aantal projecten uit”, zegt een handelaar tegenover de Times of Suriname.

Tot de projecten behoort ook het lenigen van sociale noden in de samenleving. “We willen weten waarom daarvoor wel geld is, maar niet als wij ons gespaarde geld terug vragen”, aldus de handelaar. Het protest was een poging om de ambassade te bewegen tot bemiddeling. Volgens de afspraken met de vereniging zou ook rente worden uitgekeerd. Ook dat kan maar niet geschieden. De zakenlui hebben hun hoop op de ambassad