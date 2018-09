Voor drugssmokkel in Suriname gebruikte ‘duikboot’ gezonken

PARAMARIBO, 16 sep – De door drugssmokkelaars gemaakte en gebruikte ‘duikboot’ is niet meer beschikbaar als justitieel bewijs. Nieuwssite Starnieuws meldt dat het vaartuig gezonken is in de Coppenamerivier, ten westen van Suriname. Het was al goed en wel aan land getrokkenom kort daarna weer te water te raken en te zinken. Het gebeurde onder het toeziend oog van manschappen van het Nationaal Leger. De politie was er, opmerkelijk genoeg, niet bij.

Opmerkelijk, omdat de politie vanaf de inbeslagname in februari dit jaar, het strafrechtelijk onderzoek leidde. De duikboot is ook door de politie in beslag genomen. Dat was in Saramacca. Na maandenlang daar bewaakt te zijn door politieagenten, moest het vaartuig naar Paramaribo worden overgebracht. In deze zaak zijn zeven Colombianen en een Cubaan aangehouden. Ze werden of aan boord of in de directe omgeving aangetroffen.

De groep bleek illegaal het land te zijn binnen gekomen via buurland Guyana. Alle acht buitenlanders zijn nog aangehouden door de Surinaamse justitie. Volgens het ministerie van Justitie & Politie is de informatie over de mogelijke aanwezigheid van het vaartuig doorgespeeld door ‘internationale partners’. “Na intensief speurwerk is het een eenheid van de politie gelukt om het vaartuig te lokaliseren” meldde het ministerie toen.