Toch zeven doden tijdens verkeersveiligheidsmaand in Suriname

PARAMARIBO, 16 sep – Met het hijsen van de verkeersvlag van de Lions Club Paramaribo Central is de verkeersveiligheidsmaand in Suriname gisteren afgesloten in Lelydorp. Tijdens deze maand, die bedoeld was om aantal verkeersdoden en –slachtoffers in Suriname tot een absoluut minimum te beperken, zijn toch zeven personen omgekomen in het verkeer. Een lichte daling want een jaar geleden, in 2017, waren het er elf.

Het verbaast ondervoorzitter Agatha Cederboom van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) dat men in de afgelopen 30 dagen niet eens het welzijn en het leven van anderen in het verkeer kan sparen. Ze vraagt zich af wat er mankeert, of er een gebrek is aan verantwoordelijkheidsgevoel, verstand of medemenselijkheid. Ondanks deze cijfers concludeert het KSV dat de afgelopen tien jaar wel meer aandacht geschonken is aan verkeersveiligheid en de consequenties van verkeeronveilig gedrag.

Waarnemend korpschef Roberto Prade stelde dat er een verandering moet komen in het rijgedrag van burgers. Die verandering kan het ministerie van Justitie en Politie niet alleen realiseren door constant politieambtenaren op de wegen te plaatsen of steeds de boetes op te schroeven, aldus Prade.