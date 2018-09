Suriname krijgt officiële nieuwe tippelzone bij Nieuwe Haven

PARAMARIBO, 15 sep – Tippelen is bij wet strafbaar in Suriname en toch krijgt het land binnenkort een officiële nieuwe tippelzone bij de Nieuwe Haven. Volgens de autoriteiten moet dat om het steeds toenemende aanbod van sekswerkers langs de straten van Paramaribo te ordenen. De ordening kan volgens voor de overheid ook dienen als bron van inkomsten, aldus Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost tegen Starnieuws.

De DC geeft aan dat er al over diverse zaken uitgebreid is gesproken door een commissie die in het leven is geroepen om ordening te brengen. Daarbij is bepaald dat aan de zijde tegenover de politiepost wordt ingereden, de sekswerker wordt opgehaald en aan de noordzijde wordt uitgereden. Bij het afzetten geldt dezelfde procedure. Ook zullen er camera’s worden aangebracht en zal deze tippelzone alleen tussen 19.00 en 06.00 uur opengesteld worden, schrijft Starnieuws.

Het is niet de eerste keer dat er actie wordt ondernomen vanwege de ‘stormloop’ van sekswerkers in Suriname. Rosebel Gold Mines, dochterbedrijf van multinational Iamgold, maakte deze week bekend diverse maatregelen in dit kader te treffen.