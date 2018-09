Regering van Suriname ziet af van verhoging eigen salarissen

PARAMARIBO, 15 sep – De verhoging van de honoraria van de president, de vicepresident en het ministersteam gaat officieel niet door. President Desi Bouetrse zegt tegenover het Nationaal Informatie Instituut, dat de regering heeft ingestemd. Dit gebeurde tijdens een speciale regeringsvergadering. Bouterse had de regering voorgesteld om af te zien van de verhoging. Hij voegde hiermee de daad bij het woord.

Eerder had het staatshoofd, bij zijn terugkeer uit Cuba, een ‘bevriezing’ aangekondigd. Hij had de medewerking van zijn regeerteam nodig, vandaar het voorstel. Volgens de wet gaan de honoraria van leden van de regering automatisch mee als de salarissen van ambtenaren worden aangepast. Onlangs werd een loonsverhoging van vijf en twintig procent overeengekomen met ambtenarenvakcentrale CLO.

Kennelijk was niet ver vooruit gedacht. Pas toen de cijfers werden gepublicerd, werd goed duidelijk wat de verhoging van de honoraria zou kosten. Om de aanspraken van de regeringsleden ongedaan te maken, is nu nog wetgeving nodig. Ook leden van het parlement komen in aanmerking voor een fikse verhoging. Bouterse laat het aan het parlement over te beslissen of het doorgaat. Delen van de oppositie zijn tegen.