President Suriname hield indienen geloofsbrieven Meye aan Israël tegen

PARAMARIBO, 15 sep – President Desi Bouterse heeft via Buitenlandse Zaken zelf aan de rem getrokken over het indienen van de geloofsbrieven door zijn geestelijk adviseur Steve Meye aan Israël. Dat meldt hij via het Nationaal Informatie Instituut. Meye stond op het punt deze in te dienen na zijn benoeming als niet-residerend ambassadeur van Suriname in Israël.

De bisschop die geestelijke functies binnen het bestuur van de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten en Bedieningen in Suriname en Godsbazuin Ministries International heeft, wordt door een vrouw in België beschuldigd van misbruik.

“Wij moeten voorzichtig zijn met dit soort zaken die vaak in privésfeer getrokken worden. De bisschop is niet de eerste en de beste. Wanneer zaken uitgekristalliseerd zijn, zal de regering met dit fenomeen dealen. Ik wil nu niet veel van zeggen, maar het aanbieden van de kopie geloofsbrieven is voorlopig aangehouden” aldus Bouterse.