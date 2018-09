Opening Expositie ‘Bijlmer sounds’ op 21 september

AMSTERDAM, 15 sep – In een halve eeuw heeft de Bijlmer zich ontwikkeld tot een levendige, veelzijdige buurt, waar muziek al vanaf het begin een belangrijke rol speelt. Die muziek speelt de hoofdrol in de expositie ‘Bijlmer Sounds’, die te zien is in het atrium van het Cultureel Educatief Centrum (CEC).

De expositie Bijlmer Sounds brengt een ode aan de muzikale rijkdom in deze wijk. Een totaaloverzicht is ondoenlijk, daarom brengen we een selectie aan betekenisvolle verhalen voor het voetlicht.

De expositie Bijlmer Sounds is onderdeel van het jubileumjaar 50 jaar Bijlmer. Het is in 2018 precies vijftig jaar geleden dat de eerste bewoners hun huis betrokken. Een jaar lang staan tal van activiteiten en evenementen in het teken van dit jubileum. Het jubileumjaar loopt van 25 november 2017 tot en met 25 november 2018.

De expositie is vanaf 21 september 2018 te zien in het CEC-gebouw, Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 9:00 – 18:00 uur