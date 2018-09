PARAMARIBO, 15 sep – Politieagenten in Suriname mogen in oktober rekenen op een nieuwe loonreeks. Maar in aanloop daarop mag het Korps Politie Suriname per eind september alvast mee profiteren van de nieuwe loonreeks voor ambtenaren. De speciale loonreeks voor de politie is gebaseerd op een akkoord tussen de Surinaamse Politie Bond met de regering om uit het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO) te stappen. Er wordt samen met de regering gewerkt aan een zelfstandige loonreeks.

