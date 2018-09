Ambassadeur van China in Suriname biedt geloofsbrieven aan

PARAMARIBO, 15 sep – De nieuwe ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname heeft gisteren, vrijdag 14 september, zijn geloofsbrieven aan president Desiré Delano Bouterse aangeboden. Dit gebeurde op het presidentieel paleis waar Liu Quan ook werd ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken (BuZa), Yldiz Pollack-Beighle, de First Lady Ingrid Bouterse-Waldring en enkele prominente personen van het ministerie van BuZa.

Na de ceremoniële plechtigheden hebben de president en de diplomaat gesproken over de bilaterale banden tussen beide landen en de stappen die ondernomen zullen worden om de onderlinge samenwerking te verstevigen. De Ambassadeur geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan, dat hij bijzonder onder de indruk is van de culturele diversiteit in Suriname.