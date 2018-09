PARAMARIBO, 14 sep – De Surinaamse Brouwerij heeft vrijdag haar Radler 0.0 gepresenteerd tijdens een persconferentie in Courtyard Marriot. Deze alcoholvrije drank is een broertje van de Parbo Radler waarmee de brouwerij sinds 2016 goed boert. Radler is een drank die voor de helft uit bier en voor de helft uit limonade bestaat. De nieuwe Radler 0.0% komt in twee smaken: kers en limoen.

